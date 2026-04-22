Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (21.04.2026) zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Sägwiesenstraße in Merklingen. Die Unbekannten schlugen an einem Wintergarten eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Wohnhaus. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter einen Teil des Wohnhauses. Mutmaßlich schlug eine Alarmanlage die Täter ohne Beute in die Flucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Weil der Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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