Polizei Düsseldorf

POL-D: *Erstmeldung*- Moers - A 57 Richtung Köln - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Personen verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. April 2026, 11:46 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es heute Mittag bei Moers-Kapellen auf der A 57 Richtung Köln zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens zwei Lkw beteiligt und mehrere Personen verletzt wurden. Nach ersten Informationen vom Unfallort soll eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein. Zwei weitere Personen sind ebenfalls verletzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet. Beide Richtungsfahrbahnen sind aktuell gesperrt. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.

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