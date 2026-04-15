Polizei Düsseldorf

POL-D: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der Immermannstraße - Frau stirbt nach Unfall mit Bus - Unfallhergang noch unklar

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 30. März 2026, 12:15 Uhr

Noch immer unklar ist der genaue Hergang eines schweren Busunfalls auf der Immermannstraße Ende März, bei dem eine 83-jährige Fußgängerin tödlich verletzt worden war. Die Polizei sucht nun nach einer Zeugin, die möglicherweise Hinweise liefern kann.

Hier unsere Meldung vom Verkehrsunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6247105

Die Polizei sucht nun explizit nach einer Frau Anfang 30, die lautstark andere Passanten auf den Unfall aufmerksam gemacht und um Erste Hilfe gebeten haben soll. Noch vor dem Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte hatte sie sich aber bereits vom Unfallort entfernt. Des Weiteren bittet die Polizei andere Zeugen, die sich noch nicht beim Verkehrskommissariat 1 gemeldet haben, um Angaben. Jeder Hinweis kann für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens relevant sein. Das Verkehrskommissariat 1 ist unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu erreichen.

(dam)

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