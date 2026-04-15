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Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A3 bei Hamminkeln - Zwei Menschen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 14. April 2026, 20:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 in Richtung Arnheim wurden zwei Menschen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 17-Jährige aus Goch mit ihrem Leichtkraftrad (Yamaha) auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hamminkeln fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen BMW auf, den eine 59 Jahre alte Frau aus den Niederlanden steuerte. Infolge der Kollision wurden beide Frauen verletzt und kamen in eine Klinik.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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