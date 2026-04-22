Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Zeugen zu Unfallflucht im Höfinger Weg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Montag (20.04.2026) 18:00 Uhr und Dienstag (21.04.2026) 09:00 Uhr im Höfinger Weg auf Höhe der Einmündung zur Straße "Grabenäcker" in Ditzingen-Heimerdingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Linienbus und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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