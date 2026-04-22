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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 18-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Gegen 16:15 Uhr war eine 18 Jahre alte Motorradlenkerin am Dienstag (21.04.2026) auf der Landesstraße 1141 zwischen Unterriexingen und Markgröningen unterwegs. Mutmaßlich als die junge Frau über eine Fahrbahnunebenheit fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Während das Fahrzeug weiter über die Straße schlitterte, fiel die 18-Jährige in einen Graben rechts der Fahrbahn. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Motorrad dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn einseitig für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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