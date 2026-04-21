Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Alkoholisierter Monowheel-Lenker leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Seit geraumer Zeit soll ein Mann mit einem sogenannten "Monowheel" (selbststabilisierendes Elektrofahrzeug) im Bahnhofsbereich in Marbach am Neckar unterwegs gewesen sein und ohne ersichtlichen Grund Passanten beim Vorbeifahren angestupst haben. Bis vergangenen Sonntag konnte sich der 54-Jährige etwaigen Kontrollversuchen der Polizei entziehen, indem er mit erhöhter Geschwindigkeit über Fuß- und Feldwege geflüchtet war. Am vergangenen Sonntag (19.04.2026) gegen 21:35 Uhr klopfte der Mann gegen die Fensterscheibe eines in der Bahnhofstraße verkehrsbedingt wartenden Streifenwagens und fuhr mit seinem "Monowheel" davon. Im nahegelegenen Park stürzte der mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stehende 54-Jährige, wurde sodann durch die Streife einer Kontrolle unterzogen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht. Das einrädrige Fahrzeug ohne Lenkstange, mit dem laut Hersteller Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreicht werden können und das nicht zugelassen ist, wurde beschlagnahmt. Schließlich musste der Mann, der im weiteren Verlauf Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Polizei leistete, die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Marbach am Neckar verbringen. Der 54-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Zudem kommt auf den Mann, infolge der Nutzung des "Monowheels", eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

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