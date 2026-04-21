Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Diebstahl von Heizöl - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag bemerkte eine Anwohnerin der Straße "Schulfurt" in Herrenberg-Kuppingen, dass mutmaßlich zwischen Donnerstag (16.04.2026) und Sonntag (19.04.2026) bislang noch unbekannte Täter rund 3.000 Liter Heizöl aus dem im Keller befindlichen Öltank abgepumpt haben. Der von außen erreichbare Füllstutzen dürfte nicht gesichert gewesen sein, so dass die Täter mit einer geeigneten Pumpe den Tank hätten leeren können. Das Heizöl dürfte vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder gar einem LKW abtransportiert worden sein. Der Wert des Heizöls wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Herrenberg, sich unter 07032 2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell