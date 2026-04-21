Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zeugen nach Einbrüchen in Gartenhütten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (19.04.2026), 17.00 Uhr und Montag (20.04.2026), 09.00 Uhr nahe Magstadt ihr Unwesen. Die Täter brachen in den Gewannen Mohr und Lumpenzelgle in Gartenhütten sowie -schuppen ein. Dort entwendeten sie unter anderem Rasenmäher, Aufsitzrasenmäher, Stromaggregate und Werkzeug im Wert von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Die Grundstücke befinden sich nördlich der Kreisstraße 1006 zwischen Magstadt und Weil der Stadt.

Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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