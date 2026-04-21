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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (19.04.2026) 01:00 Uhr und Montag (20.04.2026) 10:00 Uhr in der Buchstraße in Bietigheim in einen Einkaufsmarkt ein. Unter Krafteinwirkung überwunden die Täter die Eingangstüre zum Markt und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Hier durchwühlte die Täter die Ladenfläche. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob die Täter Beute machen konnten sowie die Höhe des entstand Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bssingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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