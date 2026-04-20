Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: überdimensionale Eiswaffel beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (17.04.2026) 21:15 Uhr und Samstag (18.04.2026) 10:10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Bietigheim zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte trugen eine als Werbung eines Eiscafes aufgestellte Plastik einer überdimensionalen Eiswaffel weg und warfen sie in den nahegelegenen Marktbrunnen, wodurch sie zerkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim in Verbindung zu setzen.

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