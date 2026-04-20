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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung an Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (19.04.2026) zwischen 12:50 Uhr und 12:55 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Friedrichstraße in Ludwigsburg geparkten Opel Corsa. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mit einem nicht näher bekannten Gegenstand die rechte Fahrzeugseite auf der kompletten Länge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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