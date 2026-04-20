Polizeipräsidium Ludwigsburg

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Korntal-Münchingen

Renningen: Polizei stellt am Wochenende erneut verbotene Kraftfahrzeugrennen fest - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Über Soziale Medien wurde zu einem "Autotreffen" am vergangenen Samstag (18.04.2026) auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg aufgerufen. Dem Aufruf folgten in der Spitze bis zu 1.000 Personen mit rund 500 Fahrzeugen, die überwiegend der sogenannten "Posing-/Tuning-/Eventszene" zuzuordnen waren. Das Verkehrsaufkommen war dabei zeitweise so hoch, dass ein Befahren des Parkplatzgeländes kaum mehr möglich war. Dadurch waren auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmende sowie Busse des ÖPNV von dem "Autotreffen" betroffen. Das Treffen wurde von mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Ludwigsburg und Ditzingen sowie der Verkehrspolizeiinspektion überwacht und verlief insbesondere unter Berücksichtigung des großen Zulaufs überwiegend störungsfrei. Es wurden 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet, hauptsächlich wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis durch unzulässige Tuningmaßnahmen und Verursachung unnötigen Lärms.

Kurz vor 01:00 Uhr (Sonntag, 19.04.2026) verließ ein 23-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda das Parkplatzgelände und fuhr unter starker Beschleunigung mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bundesstraße 27 (B 27). Nach kurzzeitigem Halt an einer roten Ampel beschleunigte der 23-Jährige auf der B 27 erneut stark und raste mit über 150 Stundenkilometern in Richtung Ludwigsburg. An einer roten Ampel am Ortseingang beendete eine Streifenwagenbesatzung die Fahrt des 23-Jährigen, führte eine Kontrolle durch und beschlagnahmte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Fahrers. Der junge Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Zu einer weiteren Straftat eines Motorradfahrers war es bereits vor dem "Autotreffen" am Samstagmittag auf der Bundesautobahn 81 bei Korntal-Münchingen gekommen. Ein 24-jähriger Ducati-Fahrer fiel dort einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg auf, als er im Bereich der Anschlussstelle Zuffenhausen mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart unterwegs war. Im weiteren Verlauf wechselte der 24-Jährige vom linken Fahrstreifen auf den gesperrten Seitenstreifen. Als er die verfolgende Streifenwagenbesatzung wahrnahm, wechselte er auf die abgesperrten linken und mittleren Fahrstreifen, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Kurz vor dem Engelbergtunnel verließ er unerlaubt die Autobahn und konnte zunächst unerkannt entkommen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 24-Jährige aber schließlich in Renningen gestoppt und kontrolliert werden. Auch er muss sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten, sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Zeugen, die die riskante Fahrt des Motorradfahrers auf der BAB 81 oder anschließend über Land nach Renningen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

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