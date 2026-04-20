Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gemarkung Korntal-Münchingen: Lkw fährt in Stauende

Ludwigsburg (ots)

Ein 55 Jahre alter Lkw-Lenker war am Montag (20.04.2026), gegen 10:20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen übersah er mutmaßlich ein Stauende, versuchte noch, nach links auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit einem auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Lkw eines 41-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug des 41-Jährigen auf einen davor stehenden Lkw eines 61-Jährigen geschoben.

Der 55-Jährige erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Lkw des 55-Jährigen, als auch der des 41-Jährigen sind nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mindestens 40.000 Euro belaufen.

Kurzfristig musste die BAB 81 in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden, ab etwa 11:30 Uhr war der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Für die abschließenden Bergungsmaßnahmen, für die ein Kran erforderlich war, war eine erneute Vollsperrung der BAB 81 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr erforderlich. Es bildete sich ein Rückstau von etwa drei Kilometern. Nach Abschluss aller Bergungsmaßnahmen und aufräumarbeiten konnte die Strecke gegen 15:20 Uhr komplett freigegeben werden.

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