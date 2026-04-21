Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (18.04.2026), 19.00 Uhr und Montag (20.04.2026), 10.00 Uhr in eine Sporthalle in der Hermannshalde in Waldenbuch ein. Im Inneren öffneten die Unbekannten mehrere Schränke und Schubladen, möglicherweise auf der Suche nach Wertgegenständen.

Beute machten die Täter zwar keine, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.

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