Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Geschäft am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (21.04.2026) gegen 02:45 Uhr am Bahnhofsplatz in Bietigheim in ein Geschäft ein. Mit einem schweren Gegenstand warfen die Täter die Glaseingangstüre des Geschäftes ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mehrere elektronische Ausstellungsstücke. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrere Streifenwagenbesatzungen nach den Tätern verlief negativ. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

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