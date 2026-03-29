Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Reinemachen führt zu Feueralarm

Aurich (ots)

In der Nacht zu Sonntag löste die Brandmeldeanlage der Sport- und Veranstaltungsarena an der Emder Straße aus. Die Feuerwehr Aurich wurde um 04:43 Uhr zu dem Objekt alarmiert. Vor Ort leiteten die Einsatzkräfte umgehend die Erkundung der Räumlichkeiten ein. Rasch stellte sich dabei heraus, dass im Nachgang einer wenige Stunden zuvor beendeten Veranstaltung Reinigungsarbeiten durchgeführt worden waren, wobei es versehentlich zur Aktivierung eines Rauchmelders kam. Die Einsatzstelle konnte im Anschluss an die Zurückstellung des Feueralarms nach gut zehn Minuten wieder verlassen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell