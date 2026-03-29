PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Reinemachen führt zu Feueralarm

Aurich (ots)

In der Nacht zu Sonntag löste die Brandmeldeanlage der Sport- und Veranstaltungsarena an der Emder Straße aus. Die Feuerwehr Aurich wurde um 04:43 Uhr zu dem Objekt alarmiert. Vor Ort leiteten die Einsatzkräfte umgehend die Erkundung der Räumlichkeiten ein. Rasch stellte sich dabei heraus, dass im Nachgang einer wenige Stunden zuvor beendeten Veranstaltung Reinigungsarbeiten durchgeführt worden waren, wobei es versehentlich zur Aktivierung eines Rauchmelders kam. Die Einsatzstelle konnte im Anschluss an die Zurückstellung des Feueralarms nach gut zehn Minuten wieder verlassen werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren