Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Umgestürzter Baum blockiert Straße

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Aurich-Wiesens (ots)

Die in der Nacht aufgetretenen und zum Teil kräftigen Windböen machten sich am Mittwochmorgen auf dem Moorackerweg in Wiesens bemerkbar. Ein Baum war dort auf die Fahrbahn gestürzt und blockierte diese in Gänze. Zur Beseitigung des Sturmschadens rückte die Feuerwehr Wiesens an. Nachdem der Arbeitsbereich abgesichert worden war, konnte der Baum unter Zuhilfenahme einer Kettensäge innerhalb von Minuten zerteilt und Stück für Stück von der Straße geräumt werden, die im Anschluss noch von übriggebliebenen Verschmutzungen befreit wurde. Die Fahrbahn war nach rund 20 Minuten wieder vollständig passierbar.

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