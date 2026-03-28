Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Eingeschlossene Person nach Unfall gemeldet

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Aurich-Brockzetel (ots)

Von der Siedlerstraße ist ein Autofahrer am Samstagmorgen abgekommen und in einem Seitengraben gelandet. Der Mann blieb äußerlich unverletzt, war durch die ungünstige Position des Fahrzeugs allerdings zunächst nicht in der Lage, eigenständig aus dem Wagen auszusteigen. Infolge des abgesetzten Notrufs wurden die Feuerwehren Middels, Plaggenburg, Sandhorst und Wallinghausen zusammen mit dem Rettungsdienst um 05:48 Uhr zu der Unfallstelle alarmiert.

Bei ihrem Eintreffen war der Fahrzeugführer bereits mit Unterstützung eines Ersthelfers aus dem Auto gelangt. Während ein Großteil der Einsatzkräfte daraufhin beidrehen konnte, übernahmen Sanitäter die Versorgung des Verunfallten. Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher, überprüften den PKW auf möglicherweise austretende Betriebsstoffe und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Zur weiteren Abklärung wurde der Patient dem Krankenhaus zugeführt, die Einsatzstelle ist abschließend an die Polizei übergeben worden.

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