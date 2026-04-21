Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (17.04.2026) 16:00 Uhr und Samstag (18.04.2026) 16:00 Uhr auf einem Spielplatz in der Chausseebergstraße in Besigheim ihr Unwesen. Die Unbekannten schnitten in ein Sonnensegel des Kinderspielplatzes ein großes Loch sowie einen weiteren langen Schnitt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

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