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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag (20.04.2026) zwischen 18:20 Uhr und 18:35 Uhr einen in der Straße "Finstere Gasse" in Markgröningen geparkten BMW beschädigte. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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