Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannter schlägt Zehnjährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitag (17.04.2026) im Bereich einer Schule in Leonberg ereignete.

Da er bereits spät dran war, lief ein zehn Jahre alter Junge gegen 08.30 Uhr zügigen Schrittes einen Fußweg zwischen Rathaus und Grundschule in der Verlängerung der Eltinger Straße entlang. Dort kam ihm ein noch unbekannter Mann entgegen, der ihn unvermittelt mit einem Griff an die Schulter stoppte. Er beleidigte den Jungen und forderte ihn auf, aufzupassen, wo er hinlaufe. Anschließend schlug der Mann den Zehnjährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Junge verletzt wurde.

Der Unbekannte wird als etwa 60 Jahre alt mit weißem kurzem und vollem Haar beschrieben. Er hatte einen Stoppelbart und dürfte etwa 160 bis 170 cm groß sein. Zudem hatte der Mann einen Einkaufstrolley dabei.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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