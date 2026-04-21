PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannter schlägt Zehnjährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitag (17.04.2026) im Bereich einer Schule in Leonberg ereignete.

Da er bereits spät dran war, lief ein zehn Jahre alter Junge gegen 08.30 Uhr zügigen Schrittes einen Fußweg zwischen Rathaus und Grundschule in der Verlängerung der Eltinger Straße entlang. Dort kam ihm ein noch unbekannter Mann entgegen, der ihn unvermittelt mit einem Griff an die Schulter stoppte. Er beleidigte den Jungen und forderte ihn auf, aufzupassen, wo er hinlaufe. Anschließend schlug der Mann den Zehnjährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Junge verletzt wurde.

Der Unbekannte wird als etwa 60 Jahre alt mit weißem kurzem und vollem Haar beschrieben. Er hatte einen Stoppelbart und dürfte etwa 160 bis 170 cm groß sein. Zudem hatte der Mann einen Einkaufstrolley dabei.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 10:17

    POL-LB: Magstadt: Zeugen nach Einbrüchen in Gartenhütten gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (19.04.2026), 17.00 Uhr und Montag (20.04.2026), 09.00 Uhr nahe Magstadt ihr Unwesen. Die Täter brachen in den Gewannen Mohr und Lumpenzelgle in Gartenhütten sowie -schuppen ein. Dort entwendeten sie unter anderem Rasenmäher, Aufsitzrasenmäher, Stromaggregate und Werkzeug im Wert von insgesamt etwa ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:42

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Geschäft am Bahnhof

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (21.04.2026) gegen 02:45 Uhr am Bahnhofsplatz in Bietigheim in ein Geschäft ein. Mit einem schweren Gegenstand warfen die Täter die Glaseingangstüre des Geschäftes ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mehrere elektronische Ausstellungsstücke. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Eine sofort eingeleitete ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:41

    POL-LB: Besigheim: Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (17.04.2026) 16:00 Uhr und Samstag (18.04.2026) 16:00 Uhr auf einem Spielplatz in der Chausseebergstraße in Besigheim ihr Unwesen. Die Unbekannten schnitten in ein Sonnensegel des Kinderspielplatzes ein großes Loch sowie einen weiteren langen Schnitt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren