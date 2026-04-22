Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Kupferdachrinnen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Montag (20.04.2026), 15.00 Uhr und Dienstag (21.04.2026), 12.00 Uhr mehrere Meter Kupferdachrinnen und -fallrohre eines Vereinsheims in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz. Der Wert des gestohlenen Kupfers dürfte bei insgesamt etwa 2.000 Euro liegen. Zudem verursachten die Diebe einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

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