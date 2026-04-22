POL-LB: Korntal-Münchingen: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in Jahnstraße

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (21.04.2026) zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Sägwiesenstraße in Merklingen. Die Unbekannten schlugen an einem Wintergarten eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Wohnhaus. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter einen Teil des Wohnhauses. Mutmaßlich schlug eine Alarmanlage die Täter ohne ...

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