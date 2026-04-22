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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in Jahnstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag (20.04.2026) 18:00 Uhr und Dienstag (21.04.2026) 07:30 Uhr einen am Straßenrand der Jahnstraße in Korntal geparkten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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