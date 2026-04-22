Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mercedes kollidiert mit Brückengeländer

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (21.04.2026) ereignete sich mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls gegen 11:50 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Friedrichstraße in Richtung Stadtmitte und verlor auf Höhe der Einmündung zur Eisenbahnstraße vermutlich aufgrund des medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge fuhr der Pkw über einen baulichen Fahrbahnteiler und kollidierte schließlich mit einem Brückengeländer auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der 77-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell