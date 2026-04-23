Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Transport ins Krankenhaus und der Beschlagnahme seines Führerscheins endete die Fahrt eines 58 Jahre alten Motorradlenkers am Mittwoch (22.04.2026) bei Freiberg am Neckar.

Der 58-Jährige fuhr die Landesstraße 1113 von Ludwigsburg kommend in Richtung Ingersheim entlang. Etwa mittig der Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren setzte der Motorradfahrer zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Dabei übersah er jedoch einen 33 Jahre alten Suzuki-Lenker, der in dieselbe Richtung fuhr. Dieser hatte seine Geschwindigkeit bereits verlangsamt und den Blinker nach links gesetzt, um in einen Feldweg abzubiegen. Der 58-Jährige kollidierte daraufhin mit dem bereits abbiegenden Suzuki. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Motorradfahrer trotz unklarer Verkehrslage mehrere Pkw hatte überholen wollen, besteht der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde deshalb beschlagnahmt.

Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro.

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