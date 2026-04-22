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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: 32-Jährige in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einer renitenten 32-jährigen Frau bekamen es am Dienstag (21.04.2026) gegen 12:45 Uhr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen in der Hohe Straße Hirschlanden zu tun. Die Frau, die sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, soll ziellos herumgelaufen sein, vorbeifahrende Pkw-Lenker ohne erkennbaren Grund angehalten und versucht haben die Fahrzeugtüre eines geparkten Audi zu öffnen. Schließlich soll die 32-Jährige wiederholt gegen den geparkten Pkw getreten und so einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht haben. Nach Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte wurde die Frau vorläufig festgenommen, woraufhin diese Widerstand leistete und die Einsatzkräfte beleidigte. Anschließend wurde die 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige erwartet nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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