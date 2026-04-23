Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 43-Jährige muss Nacht in Polizeigewahrsam verbringen

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrmals mussten Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar am Mittwoch (22.04.2026) nach Freiberg am Neckar ausrücken.

Gegen 16:30 Uhr meldeten Passanten eine augenscheinlich alkoholisierte Frau, die sich am Marktplatz auffällig verhalten solle. Die Frau soll ihr unbekannte Kinder umarmt und eine Glasflasche zertrümmert haben.

Nach Eintreffen der Polizei konnte die 43 Jahre alte Frau beruhigt werden. Ihr wurde ein Platzverweis für den Marktplatz ausgesprochen, dem sie schließlich nachkam.

Allerdings sorgte die Frau gegen 19:15 Uhr für einen weiteren Einsatz, da sie sich abermals auf dem Marktplatz aufhielt und lautstark herumschrie. Zudem hatte die 43-Jährige eine stark blutende Verletzung. Zur Versorgung der Verletzung wurde die Frau zunächst vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend musste sie die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Marbach am Neckar verbringen.

Ob die Frau sich durch ihr Verhalten strafbar machte, wird aktuell geprüft.

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