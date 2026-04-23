Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrradfahrer nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 43-jähriger VW-Lenker befuhr am Mittwoch (22.04.2026) gegen 08:00 Uhr den Herzogweg in Herrenberg und wollte im weiteren Verlauf in die Straße "Ebühl" einbiegen. Ein bislang noch unbekanntes Kind fuhr zeitgleich den Gehweg der Straße "Ebühl" in Richtung Hildrizhauser Straße entlang, übersah mutmaßlich den an der Einmündung haltenden Pkw, kollidierte mit diesem und stürzte. Am Pkw entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 200 Euro. Nachdem der Pkw-Lenker ausstieg und sich nach dem Wohlbefinden des gestürzten Kindes erkundigte, fuhr das Kind mit seinem Fahrrad davon. Das Kind soll ein 10- bis 13-jähriger Junge mit kurzen blonden Haaren gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum unbekannten Kind machen können, bittet das Polizeirevier Herrenberg, sich unter 07032 2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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