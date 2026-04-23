Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Rund 17.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (22.04.2026) gegen 06:45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 81 bei Möglingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jähriger Mazda-Lenkerin befuhr die BAB 81, zwischen den beiden Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd, in Fahrtrichtung Stuttgart. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor die 57-Jäjhrige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke, wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit der rechten Leitplanke. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte die Fahrzeuglenkerin in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da entstandene Sachschaden am Mazda wird auf rund 15.000 Euro, die Beschädigung an den Leitplanken auf rund 2.000 Euro geschätzt.

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