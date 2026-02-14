PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fasnachtsumzug 2026 - Morgiger Polizeieinsatz

Ludwigshafen (ots)

Anlässlich des morgigen Faschingsumzuges in Ludwigshafen ist die Polizei für Ihre Sicherheit im Einsatz. Polizeikräfte sind an der gesamten Aufzugsstrecke und an den "Action Points" eingesetzt und stehen Besucherinnen und Besuchern des Fasnachtsumzugs als Ansprechpersonen zur Verfügung. Unser Ziel ist es, dass alle den Tag sicher genießen können. Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne an. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie in unserer Pressemeldung vom 12.02.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6215735 .

Insbesondere die Sicherheit junger Besucherinnen und Besucher ist ein Schwerpunkt der diesjährigen polizeilichen Maßnahmen. Morgen finden verstärkt Jugendschutzkontrollen, einschließlich Testkäufen statt, um den unerlaubten Zugang von Minderjährigen zu alkoholischen Getränken zu verhindern.

Wie bei allen Großveranstaltungen bitten wir Besucherinnen und Besucher sorgsam mit ihren Wertsachen umzugehen. Menschenmassen und Gedränge erleichtern es Taschendieben unbemerkt Beute zu machen. Nehmen Sie daher nur mit, was Sie unbedingt brauchen und bewahren Sie Ihre Wertsachen am besten in innenliegenden Taschen auf. Lassen Sie Handtaschen oder Rücksäcke nie unbeaufsichtigt.

Für Ihre Sicherheit und zur besseren Übersicht über mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen setzt die Polizei eine Drohne ein. Hinweisschilder entlang der Aufzugsstrecke weisen auf die Videoüberwachung hin. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: https://s.rlp.de/htnlR Polizeikräfte werden morgen verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Feiernden nach den Festlichkeiten sicher nach Hause kommen. Denn wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Eine Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat dar. Lassen Sie deshalb immer Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Informationen rund um den Fasnachtsumzug veröffentlichen wir heute auf dem Presseportal https://s.rlp.de/5vx und auf unserem WhatsApp Kanal https://s.rlp.de/bgkTn. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer. Hinweis für Medienschaffende: Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist während des Einsatzes im Dienst und unter der Telefonnummer 0621 963-20022 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

