Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht II

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwischen dem 23.01.2026, 12:00 Uhr und dem 24.01.2026, 17:30 Uhr kam es in der Bauerndoktor-Gros-Straße zu einer Unfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Pkw der Marke Mercedes-Benz mit NW-Kennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

