Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Diebstahl eines Signalschildes beeinträchtigt Bahnverkehr - Bundespolizei sucht Zeugen

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Treuen (ots)

Unbekannte haben an der Bahnstrecke zwischen Falkenstein (Vogtl.) und Herlasgrün ein Signalschild entwendet, wodurch es zu Unregelmäßigkeiten im Bahnverkehr kam.

Der Tatort befindet sich in einem Waldgebiet zwischen der Schreiersgrüner Straße und der S 299, etwa einen Kilometer vor dem Bahnhof Eich in Fahrtrichtung Herlasgrün. Der Tatzeitraum liegt zwischen 09:15 Uhr und 11:15 Uhr des vergangenen Freitags, den 10. April 2026.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls sowie gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen können.

Hinweise werden an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467/2810 erbeten.

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