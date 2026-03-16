PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Klingenthal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Neue Züge der Länderbahn mit Graffiti besprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Plauen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende am oberen Bahnhof Plauen zwei abgestellte Züge der Länderbahn großflächig mit Graffiti besprüht und damit erheblichen Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe verursacht.

Bei den Zügen handelt es sich um neue Fahrzeuge der Baureihe Siemens Mireo, deren Einsatz ab Dezember dieses Jahres im S-Bahn-Netz Mitteldeutschlands vorgesehen ist.

Einer der Züge wurde am frühen Samstag in der Zeit zwischen 02:35 Uhr und 04:00 Uhr auf einer Fläche von etwa 75 qm besprüht, der andere am gestrigen Sonntagabend zwischen 19:40 Uhr und 21:25 Uhr auf einer Fläche von rund 40 qm.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen können.

Insbesondere richtet sich dieser Aufruf an einen Zeugen, der am gestrigen Sonntag gegen 17:00 Uhr im Bereich der Brücke über der Bahnstrecke im Verlauf der B 92/Pausaer Straße im Plauener Stadtteil Haselbrunn Bundespolizisten auf eine verdächtige Person hinwies.

Hinweise werden an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467/2810 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Eckhard Fiedler
Bundespolizeiinspektion Klingenthal
Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47
E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Klingenthal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Klingenthal
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Klingenthal
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:44

    BPOLI KLT: Falscher Polizist in einer S-Bahn? - Bundespolizei sucht Zeugen

    Zwickau/Crimmitschau (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person soll sich am gestrigen Dienstagabend in einer S-Bahn auf der Linie Zwickau - Halle als ziviler Polizist ausgegeben haben. Er sei mit der S5X, die 18:45 Uhr am Zwickauer Hauptbahnhof startete, bis Crimmitschau gefahren. Bei der zwischenzeitlich erfolgten Ticketkontrolle habe der Mann gegenüber dem ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:31

    BPOLI KLT: 14-Jährige schlägt Zugbegleiterin ins Gesicht

    Wildenfels (ots) - Eine 14-Jährige hat am vergangenen Samstagnachmittag eine 61-jährige Zugbegleiterin der Erzgebirgsbahn am Haltepunkt Wiesenburg mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte erlitt dabei eine Gesichtsprellung mit einem Hämatom im Augenbereich und ist derzeit arbeitsunfähig. Anlass war nach bisherigen Ermittlungen ein Fahrtausschluss der Beschuldigten durch die Bahnmitarbeiterin, weil das ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:36

    BPOLI KLT: Bahnunfall am Zwickauer Hauptbahnhof - Ein Mann verletzt

    Zwickau (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 10:45 Uhr erfasste ein Zug der Vogtlandbahn auf der Linie RB 1 kurz vor Einfahrt am Bahnsteig 6 des Zwickauer Hauptbahnhofes einen dort im Gleisbereich tätigen Bahnmitarbeiter. Der 29-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Der betroffene Gleisabschnitt war von 10:50 Uhr bis 12:00 Uhr wegen des Ereignisses gesperrt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren