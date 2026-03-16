Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Neue Züge der Länderbahn mit Graffiti besprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Plauen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende am oberen Bahnhof Plauen zwei abgestellte Züge der Länderbahn großflächig mit Graffiti besprüht und damit erheblichen Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe verursacht.

Bei den Zügen handelt es sich um neue Fahrzeuge der Baureihe Siemens Mireo, deren Einsatz ab Dezember dieses Jahres im S-Bahn-Netz Mitteldeutschlands vorgesehen ist.

Einer der Züge wurde am frühen Samstag in der Zeit zwischen 02:35 Uhr und 04:00 Uhr auf einer Fläche von etwa 75 qm besprüht, der andere am gestrigen Sonntagabend zwischen 19:40 Uhr und 21:25 Uhr auf einer Fläche von rund 40 qm.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen können.

Insbesondere richtet sich dieser Aufruf an einen Zeugen, der am gestrigen Sonntag gegen 17:00 Uhr im Bereich der Brücke über der Bahnstrecke im Verlauf der B 92/Pausaer Straße im Plauener Stadtteil Haselbrunn Bundespolizisten auf eine verdächtige Person hinwies.

Hinweise werden an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467/2810 erbeten.

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