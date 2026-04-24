POL-LB: Gärtringen: Sachbeschädigung an geparktem Tesla - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Am Donnerstag (23.04.2026) zwischen 04:50 Uhr und 11:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Robert-Bosch-Straße in Gärtringen geparkten Tesla. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mit einem nicht näher bekannten Gegenstand das Fahrzeug großflächig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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