POL-LB: Gärtringen: Sachbeschädigung an geparktem Tesla - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (21.04.2026) auf Donnerstag (22.04.2026), mutmaßlich gegen 02:40 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt ein. Um in das Innere eindringen zu können, hebelten die Täter die Haupteingangstür auf. Anschließend stahlen die Unbekannten Bargeld aus einem Spielautomaten und flüchteten schließlich unerkannt. Die Höhe ...

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