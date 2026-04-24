Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Geparkter BMW zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag (23.04.2026) zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr einen in der Talstraße in Öschelbronn geparkten BMW. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand beschädigte der Täter das abgestellte Fahrzeug und hinterließ einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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