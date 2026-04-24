PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Geparkter BMW zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag (23.04.2026) zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr einen in der Talstraße in Öschelbronn geparkten BMW. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand beschädigte der Täter das abgestellte Fahrzeug und hinterließ einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 09:33

    POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (23.04.2026) zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Lobensteiner Straße in Eltingen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 15:25

    POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Gaststätte

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (21.04.2026) auf Donnerstag (22.04.2026), mutmaßlich gegen 02:40 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt ein. Um in das Innere eindringen zu können, hebelten die Täter die Haupteingangstür auf. Anschließend stahlen die Unbekannten Bargeld aus einem Spielautomaten und flüchteten schließlich unerkannt. Die Höhe ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 15:08

    POL-LB: Sindelfingen: Bargeld aus Opferstock gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt gegen drei Tatverdächtige im Alter von 23, 37 und 38 Jahren, die im Verdacht stehen, am Dienstag (21.04.2026) gegen 15:30 Uhr gemeinschaftlich Bargeld aus dem Opferstock einer Kirche in der Bleichmühlestraße in Sindelfingen gestohlen zu haben. Während der 38-Jährige in einem Fahrzeug wartete, betraten die beiden jüngeren Tatverdächtigen die Kirche und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren