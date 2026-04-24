Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: achtjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) ereignete sich gegen 19.00 Uhr in der Straße "Neue Weingärten" in Eglosheim ein Unfall, bei dem ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Das Kind war mit einem Tretroller unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren, während ein 20-jähriger BMW-Fahrer die Straße entlangfuhr. Mutmaßlich war das Kind, bevor es auf die Fahrbahn gelangte, von Mülltonnen verdeckt, die auf dem Gehweg standen. In der Folge kam es zwischen der Achtjährigen und dem BMW zu einer Kollision. Das Mädchen, das keinen Helm getragen hatte, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

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