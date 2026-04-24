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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Gartencenter

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (24.04.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Gartencenter in der Bahnhofstraße in Großbottwar ein. Um ins Innere zu gelangen, hebelten die Einbrecher eine Eingangstür auf. Anschließend brachen sie die Tür zu einem Lagerraum auf und versuchten in einem Büro einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Die bisherigen Feststellungen und Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Unbekannten ohne Beute wieder aus dem Staub machten. Der entstandene Sachschaden konnten noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Großbottwar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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