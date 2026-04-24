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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 15.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in der Eichendorffstraße

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (23.04.2026, 20:00 Uhr) und Freitagmorgen (24.04.2026, 07:00 Uhr) wurde in der Eichendorffstraße in Vaihingen an der Enz ein geparkter Porsche Macan erheblich beschädigt. Eine noch unbekannte Person streifte den Porsche vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug im Bereich der Fahrzeugfront und richtete dabei einen Sachschaden von rund 15.000 Euro an. Anschließend fuhr die unbekannte Person weg, ohne sich um den Unfallschaden und dessen Regulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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