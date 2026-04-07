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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Geländer gefahren

Suhl (ots)

Eine Autofahrerin wollte am frühen Montagabend von der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl nach links auf die Würzburger Straße abbiegen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Geländer des Gehwegs. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Die Autofahrerin erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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