Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handfeste Auseinandersetzungen bei Osterdisko

Meiningen (ots)

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag fand im Volkshaus, Meiningens größter Veranstaltungslocation, eine Tanzveranstaltung statt, welche gut besucht war. Zu fortgeschrittener Stunde gerieten allerdings zunächst zwei Männer verbal aneinander. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug einer der beiden Streitbeteiligten einem Dritten, welcher schlichten wollte, ins Gesicht und wurde kurz darauf von einem weiteren, unbekannten Gast ebenfalls geschlagen. Der Sicherheitsdienst musste durchgreifen und setzte einige der Beteiligten vor die Tür. Als die Polizei hinzugerufen wurde und den Sachverhalt vor Ort aufnahm, kam es zu einer weiteren Schlägerei im Inneren und die Security brachte den nächsten Gast, welcher sich nicht benehmen konnte, vor die Tür. Dort versuchte dieser noch im Beisein der Polizei auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes loszugehen und wurde kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen. Doch damit nicht genug. Wenige Minuten später war die Security erneut gefordert und musste ihr Hausrecht aufgrund einer weiteren Auseinandersetzung geltend machen. Die bekanntgemachten Beteiligten erhielten vom Veranstalter ein Hausverbot und von der Polizei nach Abschluss der Maßnahmen einen Platzverweis für den Veranstaltungsort. Es wurden in dem Zusammenhang zahlreichen Anzeigen und Gegenanzeigen aufgenommen. Ernsthaft verletzt wurde offenbar jedoch keiner der Beteiligten.

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