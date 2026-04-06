Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

Bad Salzungenb / Witzelroda (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026, kontrollierten Beamte der PI Bad Salzungen gegen 16:10 Uhr einen Ford in Witzelroda. Beim 48jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde Untersagt. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Am Sonntag, den 05.04.2026, wurde dann gegen 13:15 Uhr in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen ein 68jähriger Fahrer einen 3rädrigen Kleinkraftrades kontrolliert. Hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 2,58 Promille. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ihm erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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