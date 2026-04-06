LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt
Benshausen (ots)
Am 05.04.2026, gegen 15.50 Uhr wurde in Benshausen ein Pkw Mazda sowie der 51jähriger Fahrzeugführer aus Zella-Mehlis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,78 Promille, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt, die Weiterfahrt untersagt.
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