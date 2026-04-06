Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen an Fahrzeugen vertauscht

Schmalkalden (ots)

Seit Freitag, den 03.04.2026 melden sich immer wieder Bürger, dass im Bereich Steinerne Wiese die Kennzeichen von Autos vertauscht oder gestohlen werden. Diesbezüglich hat die PI Meiningen schon mehrere Anzeigen wegen Diebstahl aufgenommen, in anderen Fällen konnten die vermissten Kennzeichen an den Kennzeichentafeln anderer Fahrzeuge festgestellt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die diesbezüglich etwas beobachtet haben, sich mit der PI Meiningen in Verbindung zu setzen. Jeder, der seinen Pkw im Bereich Steinerne Wiese geparkt hat wird gebeten, vor Fahrtantritt sein Fahrzeug daraufhin zu prüfen, ob an diesem die korrekten Kennzeichen angebracht sind.

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