Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrüche in Römhild

Römhild (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 01.04.2026 um 16:30 Uhr bis Donnerstag, den 02.04.2026 um 06:30 Uhr hat sich in Römhild in der Meininger Straße ein Einbruchsgeschehen zugetragen.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zu einem im Um-/ Ausbau befindlichen Ladengeschäft Zutritt und entwendeten mehrere Werkzeuge und Baugeräte von namenhaften Herstellern mit entsprechendem Zubehör. Die Höhe des Entwendungsschadens beläuft sich hierbei auf 4030,00EUR.

Im Zuge der Ermittlungen vor Ort, durch Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen wurde bekannt, dass bei dem daneben befindlichem Getränkehandel ebenfalls ein Einbruchsversuch unternommen wurde. Der oder die Täter konnten sich hier zwar kein Zutritt zum Getränkehandel verschaffen, der bei dem Versuch entstandene Sachschaden beläuft sich hier jedoch auf insgesamt circa 13.000,00EUR.

Die Polizeiinspektion Hildburghausen erbittet hierbei die Unterstützung der Bevölkerung.

Für den Fall, dass zu diesen Geschehen sachdienliche Hinweise gegeben werden können, sind diese an die

Polizeiinspektion Hildburghausen

unter der Telefonnummer: 03865 778 0 oder per Mail an pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

weiterzugeben.

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