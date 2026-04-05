Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert über den Forstweg

Schmeheim (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026 haben Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen am Nachmittag eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines UTV (Utility Task Vehicle) durchgeführt.

Ein UTV ist ein robustes, motorisiertes Nutzfahrzeug für vorwiegend schwieriges Gelände.

Der Fahrer befuhr einen land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen Schmeheim und Marisfeld und war in Begleitung mehrerer Mitfahrer.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest mit dem 54-jährigen durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,75 Promille.

Damit musste die Fahrt für den Mann vor Ort beendet werden und die Beamten ließen im Anschluss eine Blutentnahme beim Betroffenen durchführen.

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