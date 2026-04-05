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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem E-Scooter

Themar (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026 haben Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in der Bahnhofstraße in Themar eine Verkehrskontrolle mit einem 27-jährigem E-Scooter Fahrer durchgeführt.

Bei dieser Kontrolle stand der 27-jährige offensichtlich unter der Einwirkung von Alkohol. Der dann durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille.

Deshalb musste sich der junge Mann einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen und sein Führerschein musste ihm vorläufig entzogen werden.

Die Polizei gibt hiermit den Hinweis an alle, die einen E-Scooter verwenden. Es gelten beim Fahren von E-Scootern die gleichen Promille-Grenzwerte im Straßenverkehr, wie für alle anderen Kraftfahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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