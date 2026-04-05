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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Bad Salzungen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Witzelroda unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten, dass der Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt wurde. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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