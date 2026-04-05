LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Römhild (ots) - Im Zeitraum vom Mittwoch, den 01.04.2026 um 16:30 Uhr bis Donnerstag, den 02.04.2026 um 06:30 Uhr hat sich in Römhild in der Meininger Straße ein Einbruchsgeschehen zugetragen. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zu einem im Um-/ Ausbau befindlichen Ladengeschäft Zutritt und entwendeten mehrere Werkzeuge und Baugeräte von namenhaften Herstellern mit entsprechendem Zubehör. Die Höhe des Entwendungsschadens beläuft sich hierbei auf ...

mehr