LPI-SHL: Alkohol am Steuer
Bad Salzungen (ots)
Am Freitagnachmittag wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Witzelroda unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten, dass der Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt wurde. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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