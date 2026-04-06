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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf dem Fahrrad

Meiningen (ots)

Am Freitag Abend fiel Beamten der PI Meiningen ein Fahrradfahrer auf, welcher mit deutlichen Schlangenlinien die Leipziger Straße entlang fuhr. Die Beamten hielten den Radfahrer an, beim Absteigen vom Rad verlor dieser das Gleichgewicht, konnte einen Sturz aber noch verhindern. Dem Fahrradfahrer war deutlich anzusehen, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Aufgrund der deutlichen Ausfallerscheinungen, welche er beim Führen des Fahrrades zeigte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Um eine Blutentnahme kam er ebenfalls nicht herum. Bis er wieder fahrtauglich war wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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