Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem Elektroscooter durch Meiningen

Meiningen (ots)

Am Karfreitag fuhr ein 53jähriger Meininger mit seinem Elektroscooter durch die Meininger Innenstadt. Beamte der PI Meiningen führten mit dem Fahrer eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde durch den Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab, dass der Mann sein Gefährt unter dem Einfluss von Alkohol führte. Da es laut Gesetz auch verboten ist, einen solchen E-Scooter unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu führen, wurde gegen ihn Anzeige erstattet und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Anschließend wurde ihm vorerst die Weiterfahrt unterbunden.

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